Решите задачу с помощью уравнения Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла со скоростью 9,6 км/ч Через час за ней в дагонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч во сколько часов догонит катер моторную лодку
Математика
Решите задачу с помощью уравнения Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла со скоростью 9,6 км/ч Через час за ней в дагонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч во сколько часов догонит катер моторную лодку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,6 км/час*1 час=9,6 км (прошла лодка до выхода катера) (S=Vt) 14,4-9,6=4,8 (км/час) (скорость, с какой катер догоняет лодку) 9,6 км:4,8 км/час=2 часа (катер будет догонять лодку)(t=S:V) 9 час+1 час+2 час=12 час Ответ: катер догонит лодку в 12:00 часов Или х - часов догонял лодку катер 9,6:(14,4-9,6)=х 9,6:4,8=х х=2 (час) 9+1+2=12 (час) Ответ: катер догонит лодку в 12 часов Или еще: х - часов догонял лодку катер 14,4х=9,6*1+9,6х 14,4х-9,6х=9,6 4,8х=9,6 х=9,6:4,8 х=2 (часа) 9 час+1 час+2 часа=12 часов Ответ: катер догонит лодку в 12 часов
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