Решите задачу с помощью уравнения Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла со скоростью 9,6 км/ч Через час за ней в дагонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч во сколько часов догонит катер моторную лодку

Математика

Решите задачу с помощью уравнения Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла со скоростью 9,6 км/ч Через час за ней в дагонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч во сколько часов догонит катер моторную лодку

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