Почему дельфин считается умным животным
Другие предметы
Почему дельфин считается умным животным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дельфины считаются умными так как у них очень большой мозг и они все запоминают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при...
Русский язык
Информатика
. На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, девятиклассников – 12, а ...