Как находить количество грамматичеких основ ?

Русский язык
Как находить количество грамматичеких основ ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Плиетоппллвводзцатдныилдаптдептдвыи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Представь себе что ты озяб и дрожишь, Оьясни, каково значение для организма такой ??еакции, как дрожание тела? Как возникает рефлекс дрожания? Каки...
Ответить
Математика
Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Зат...
Ответить
Русский язык
Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обоз...
Ответить
Физика
Найдите отношение пути и перемещения на половине полного круга
Ответить
Биология
Расшифруйте поговорку в ребус-"Каждый кулик свое болото хвалит"!Помогите,срочно!!!
Ответить