Представь себе что ты озяб и дрожишь, Оьясни, каково значение для организма такой ??еакции, как дрожание тела? Как возникает рефлекс дрожания? Какие процессы обмена веществ происходят в мышечной ткани при дрожании?

Биология
Представь себе что ты озяб и дрожишь, Оьясни, каково значение для организма такой ??еакции, как дрожание тела? Как возникает рефлекс дрожания? Какие процессы обмена веществ происходят в мышечной ткани при дрожании?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При помощи дрожания организм созревается. Дрожание возникает следующим образом. рецепторы мозга передают в мозг информацию о том, что температура кожи ниже нормы и мозг посылает сигнал к мышцам тела совершать быстрые мелкие сокращения. В мышцах при этом происходи распад АТФ и высвобождение энергии, которая выходя и согревает тело.
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