Представь себе что ты озяб и дрожишь, Оьясни, каково значение для организма такой ??еакции, как дрожание тела? Как возникает рефлекс дрожания? Какие процессы обмена веществ происходят в мышечной ткани при дрожании?
Биология
Представь себе что ты озяб и дрожишь, Оьясни, каково значение для организма такой ??еакции, как дрожание тела? Как возникает рефлекс дрожания? Какие процессы обмена веществ происходят в мышечной ткани при дрожании?
Ответ(ы):
Гость:
При помощи дрожания организм созревается. Дрожание возникает следующим образом. рецепторы мозга передают в мозг информацию о том, что температура кожи ниже нормы и мозг посылает сигнал к мышцам тела совершать быстрые мелкие сокращения. В мышцах при этом происходи распад АТФ и высвобождение энергии, которая выходя и согревает тело.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Зат...
Русский язык
Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обоз...
Биология