Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Затем до конца сеанса мастер выиграл еще у 10% оставшихся противников,одну партию р...

Математика

Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Затем до конца сеанса мастер выиграл еще у 10% оставшихся противников,одну партию роиграл, а остальные 8 партий заколчил вничью. Сколько очков набрал бы этот мастер,если бы с таким результатом он закончил турнир? В шахматах за победу присуждается 1 очко,за ничью-0,5 очка,за поражение-0.

Автор: Гость