Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Затем до конца сеанса мастер выиграл еще у 10% оставшихся противников,одну партию р...
Математика
Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Затем до конца сеанса мастер выиграл еще у 10% оставшихся противников,одну партию роиграл, а остальные 8 партий заколчил вничью. Сколько очков набрал бы этот мастер,если бы с таким результатом он закончил турнир? В шахматах за победу присуждается 1 очко,за ничью-0,5 очка,за поражение-0.
Ответ(ы):
Гость:
Начинаем с конца 8Н+1П - 90% оставшихся Значит выиграл у одного После перерыва оставалось = 1В+8Н+1П = 10 человек До перерыва = 8П +10%В - от всех 18 чел - 90% - всего - 20 чел и выигрышей = 2В Подводим итоги 3В+8Н+9П = 20 игр ОЧКИ = 3+8*0,5=7 очков - ОТВЕТ
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