Как написать аннотацию к сказке щелкунчик
Литература
Как написать аннотацию к сказке щелкунчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С начало автор и название, потом перечисли всех героев,потом их характер что они делают в этой сказке,потом описание сказки элементы сказки и нужно писать 5-10 строк,а потом для какова возраста эта сказка и все.
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