Өлеңнен алынған мына сөздерге тәуелдік жалғау жалған,қандай өзгеріске ұшырағаны??а айтындар.Сөйлемдер құраңдар
Қазақ тiлi
Өлеңнен алынған мына сөздерге тәуелдік жалғау жалған,қандай өзгеріске ұшырағаны??а айтындар.Сөйлемдер құраңдар
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Гость:
Түсініксіз қандай сөздерге жазсайшы
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