Назови основные методы изучения природы Понаблюдай за комнатными растениями По??аблюдай за поведением домашних животных

Гость: Гость:

- наблюдение и описание фактов и явлений -построение и изучение моделей процессов и явлений-инструментальные методы-изучение всех явлений и процессов, как этапов эволюционного развития природы-изучение вымерших организмов.-Системный метод, Гибридологический (метод скрещивания), генеалогический (метод составления родословных), цитогенетический (позволяет выявлять нарушения числа и структруры хромосом), биохимический (позволяет выявлять наследственные нарушения обмена веществ)