Назови основные методы изучения природы Понаблюдай за комнатными растениями По??аблюдай за поведением домашних животных
Окружающий мир
Назови основные методы изучения природы Понаблюдай за комнатными растениями По??аблюдай за поведением домашних животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- наблюдение и описание фактов и явлений -построение и изучение моделей процессов и явлений-инструментальные методы-изучение всех явлений и процессов, как этапов эволюционного развития природы-изучение вымерших организмов.-Системный метод, Гибридологический (метод скрещивания), генеалогический (метод составления родословных), цитогенетический (позволяет выявлять нарушения числа и структруры хромосом), биохимический (позволяет выявлять наследственные нарушения обмена веществ)
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