Відредагуйте речення: ми знайомимося і вивчаємо передовий досвід сусідів.

Українська мова
Відредагуйте речення: ми знайомимося і вивчаємо передовий досвід сусідів.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми вивчаємо передовий досвід сусідів.
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