Как называется ткань окрашенная в один цвет

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Как называется ткань окрашенная в один цвет
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде как мне мама вчера покупала это Бязь
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