Как образовались природные и антропогенные озёра?
География
Как образовались природные и антропогенные озёра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные озера появились на местах образования ледников, котловин или пересохших морей, Антропогенные озера, т.е искусственный образовались под влиянием внешних факторов, например человека.
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