Опередилите и впишите название рыбы, организмкоторойимеет такое описание: животные плавают без остановки. Имеют всегда открытый рот. Пропускают воду сквозь роти выпускают через жаберные щели. Зубы распределены рядамина на нижне...

Биология

Опередилите и впишите название рыбы, организмкоторойимеет такое описание: животные плавают без остановки. Имеют всегда открытый рот. Пропускают воду сквозь роти выпускают через жаберные щели. Зубы распределены рядамина на нижней и верхней челюстях. Не имеют жаберных крышек.

Автор: Гость