Опередилите и впишите название рыбы, организмкоторойимеет такое описание: животные плавают без остановки. Имеют всегда открытый рот. Пропускают воду сквозь роти выпускают через жаберные щели. Зубы распределены рядамина на нижне...
Биология
Опередилите и впишите название рыбы, организмкоторойимеет такое описание: животные плавают без остановки. Имеют всегда открытый рот. Пропускают воду сквозь роти выпускают через жаберные щели. Зубы распределены рядамина на нижней и верхней челюстях. Не имеют жаберных крышек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это акулы. Так же не имеют жаберных крышек скаты (хрящевые рыбы).
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