Найдите площадь треугольника если его катет и гипотенузы равны соответственно 27 ?? 45
Геометрия
Найдите площадь треугольника если его катет и гипотенузы равны соответственно 27 ?? 45
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