Как образовано слово очаровать,помогите срочно!

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Как образовано слово очаровать,помогите срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово ОЧАРОВАНИЕ образовано от слова ОЧАРОВАТЬ при помощи суффикса НИ (j). Способ суффиксальный. Приставка О и суффикс ОВА не участвуют при образовании слова ОЧАРОВАНИЕ.
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