Периметр параллелограмма равен 40 см , а две его стороны относятся 3:2 . чему равна его большая сторона
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 40 см , а две его стороны относятся 3:2 . чему равна его большая сторона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона равна 2x, тогда большая равна 3x. Периметр=2*2x+2*3x; Выразим x, получим x=4
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