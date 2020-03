Как образуется present perfect и present perfect progressive

Гость: Гость:

Образование Present Perfect Progressive Present Perfect Progressive образуется с помощью вспомогательного глагола to be в форме Present Perfect и основного глагола с окончанием -ing. have been / has been + основной глагол в I форме + -ing • Утвердительное предложение (УП) УП = Подлежащее + have been / has been + основной глагол в I форме + -ing. Jeff and Emily have been playing tennis for two hours.- Джеф и Эмили играют в теннис в течение двух часов. Отрицательное предложение (ОП) ОП = Подлежащее + have not been / has not been + основной глагол в I форме + -ing + второстепенные члены предложения. Jeff and Emily haven't been playing golf for three hours. • Общий вопрос (OB) OB = Have / Has + подлежащее + been + основной глагол в I форме + -ing + второстепенные члены предложения? HasJeff been playing tennis for two hours? — Yes, he has. • Альтернативный вопрос (АВ) АВ = ОВ + or + ОВ? Альтернативный вопрос представляет из себя два общих вопроса, соединенных союзом or (или). Обычно в речи второй вопрос сокращается и сохраняются только слова, содержащие альтернативу. Has Emily been playing tennis for two hours or (has she been playing tennis) for three hours? — Emily has been playing tennis for two hours. • Вопрос к подлежащему (ВП) ВП = Who / What + has been + основной глагол в I форме + -ing + второстепенные члены предложения? Who has been playing tennis for two hours? — Jeff and Emily have. * Специальный вопрос (СВ) СП = Вопросительное слово + ОВ? How long have Jeff and Emily been playing tennis? — Theyhave been playing tennis for two hours. • Разделительный вопрос Jeff and Emily haven't been playing tennis for four hours, have they? — No, they haven't. Present Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в форме настоящего времени (have, has) и формы причастия прошедшего времени смыслового глагола (для правильных глаголов это инфинитив с окончанием –ed, для неправильных глаголов - третья форма) : I have worked. He has worked. В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим: Have I worked? Has he worked? В специальном вопросе вспомогательный глагол ставится перед подлежащим, а перед вспомогательным глаголом используется нужное вопросительное местоимение: Where have I worked? Why has he worked? With whom have you worked? В вопросе к подлежащему вопросительное местоимение who ставится перед сказуемым вместо самого подлежащего (в данном вопросе всегда используется вспомогательный глагол has): Who has worked? Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая ставится после вспомогательного глагола: I have not worked.