Как определить начальную форму глагола? К примеру: стро...т строить или строять?

Русский язык
Как определить начальную форму глагола? К примеру: стро...т строить или строять?
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