Сочинение на тему " почему рассказ называется Сигнал" СРОЧНО

Гость: Гость:

Это рассказ про человека, многое пережившего, но сумевшего сохранить любовь к людям и даже способного пожертвовать собой ради них. Железнодорожный сторож Семен был денщиком у офицера, прошел войну, видел много бед. У Семена был сосед, Василий, человек, недовольный существующим порядком и боровшийся за справедливость. Ради этого он даже сломал рельсы, по которым должен был поехать поезд с ни в чем не повинными людьми. Семен увидел это и ради спасения людей ударил себя ножом в руку, намочил платок в крови и, намотав его на палку, поднял вверх, как сигнал поезду остановиться. Но силы были на исходе, и он начал падать. Тогда у Василия проснулась совесть, и он, забрав палку у уже упавшего Семена, сам стал подавать сигнал, а после сознался, что это он испортил рельсы. Вот так простой человек смог не только спасти людей, но и разбудить совесть в другом.