Крупные относительно устойчивые ые участки земной поверхности называются_________.В их строении выделяют________яруса.Нижний ярус называется____________или____________.Верхний ярус называется_________.Обширные выходы нижнего яр...
География
Крупные относительно устойчивые ые участки земной поверхности называются_________.В их строении выделяют________яруса.Нижний ярус называется____________или____________.Верхний ярус называется_________.Обширные выходы нижнего яруса на поверхность называются_______
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В строение платформ выделяется два яруса. Нижний ярус называется фундаментом или цоколем.Верхний ярус называется осадочным чехлом.т.к. он состоит из осадочных пород.
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