Как по француски сказать что ты любишь
Французский язык
Как по француски сказать что ты любишь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На французьку мову слово люблю перекладається як -amour
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