Как по француски сказать что ты любишь

Французский язык
Как по француски сказать что ты любишь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На французьку мову слово люблю перекладається як -amour
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое проверочное слово у слова наследство? Спасибо за помощь
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста, спасибо , заранее!!! Длина цветника прямоугольной формы рав??а 20 м, а ширина- 5 м. Его площадь составляет десятую часть пл...
Ответить
Українська мова
Твір розповідного характеру про виконання улюбленої справи в худ. стилі
Ответить
Обществознание
А2. И в рыночной, и в командной экономике существует товарный дефицит устанавливаются хозяйственные пропорции ведущие позиции занимает государствен...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста! Срочно!!! Выполните синтаксический разбор предложения: Яблочное повидло - хорошая начинка для пирожков.
Ответить