Как появилось творчество? Каковы причины его развития? Как на него повлиял труд?

Обществознание
Как появилось творчество? Каковы причины его развития? Как на него повлиял труд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творчество- одна из главных отличительных черт человека от животного. именно человеку природой дано умение СОЗДАВАТЬ.  в древние времена это стремление проявлялось в основном в создание комфорта ( мебель-для удобства, посуда- для улучшения вкуса пищи, плуг- упрощение труда) затем человек получивший комфорт (с начало минимальный) заинтересовался духовной сферой бытия, он украшал жилище, предметы обихода постепенно творчество стало носить эстетический характер(картины, музыка) . посей день человек создаёт новое (творит) ради удовлетворения своих материальных и духовных потребностей
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