Как появилось творчество? Каковы причины его развития? Как на него повлиял труд?

Гость: Гость:

Творчество- одна из главных отличительных черт человека от животного. именно человеку природой дано умение СОЗДАВАТЬ. в древние времена это стремление проявлялось в основном в создание комфорта ( мебель-для удобства, посуда- для улучшения вкуса пищи, плуг- упрощение труда) затем человек получивший комфорт (с начало минимальный) заинтересовался духовной сферой бытия, он украшал жилище, предметы обихода постепенно творчество стало носить эстетический характер(картины, музыка) . посей день человек создаёт новое (творит) ради удовлетворения своих материальных и духовных потребностей