Как растут на лугу колокольчики?

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Насчитывается около 300 видов колокольчика, которые распространены в Наумеренном поясе Северного полушария, преимущественно на Юге Европы и в Передней Азии. Больше всего видов растет в горах - в Средиземноморье и на Кавказе. Это центр возникновения рода. Их можно встретить на лугах, лесных полянах и опушках, в тенистых оврагах, по берегам рек. Цветки сростнолепестные, колокольчатой формы, синие, голубые, реже фиолетовые, белые, большей частью в кистях, метёлках и другой формы соцветиях. Корни и листья некоторых видов съедобны. Многие виды колокольчика разводят как декоративные растения. В культуре несколько видов, имеющих множество сортов. В Европе колокольчики как садовая культура используются еще со времен Средневековья. Разнообразные по высоте, форме куста, соцветий, окраске венчика и величине цветка, они стали желанными гостями и в наших садах. Название рода (Campanula) произошло от латинского "campanula", что в переводе и означает "колокольчик". Широко известны такие колокольчики, как средний, карпатский, крапиволистный, сборный, круглолистный, раскидистый, рапунцель (его корни первого года и листья используют для приготовления салатов). Одним из многочисленных видов является колокольчик круглолистный, который любит плодородную почву и произрастает в областях умеренного и теплого климата. Все, что нужно колокольчику в жарких местах, - это тень и достаточное увлажнение. Опыляются цветки чаще всего пчелами и шмелями, но нередко и мелкими насекомыми, ночующими в цветках. После цветения колокольчики образую плод - коробочку с семенами. Есть сказка в которой говорится о том как следом за весной приходит в лес лето: "Идет лето по лесу, слушает звонкие песни птиц, улыбается ярким цветам, что оставила после себя весна, и тихо позванивает голубыми колокольчиками, которые только что расцвели на лесной полянке. Пованивают голубы колокольчики, будто рассказывают всем-всем, что долгожданное лето наконец пришло, наступило". Если колокольчики еще не расцвели, значит, хозяйкой в лесу пока остается весна. Ну а если появится первый голубой цветок-колокольчик, тогда лето уже наступило. И действительно, все ниши колокольчики расцветают в самом начале лета. Красивые голубые цветы украшают собой и луга, и поля. Но только на лесной полянке, растут самые красивые, самые большие колокольчики. Есть на лесной полянке колокольчики, у которых цветков совсем немного - два или три, но зато каждый цветок такой же большой, как настоящий колокольчик. Есть такие колокольчики, у которых цветки собраны в очень красивые кисти - один над другим. Есть и такие, у которых цветки образуют настоящие букетики. Цветки такого колокольчика все время смотрят вверх, а потому на ночь должны закрываться, чтобы в них не попала роса. А вот у других колокольчиков цветки на ночь не закрываются, они все время опушены книзу, и ни дождь, ни роса в такие цветки не попадут. Отцветают одни колокольчики, зацветают другие - и так до конца лета, до первых осенних холодов. Колокольчики очень красивы, поэтому каждому хочется унести домой эту красоту. Но остановите себя, вспомните, что цветы должны цвести там, где они выросли, что лето без чудесных колокольчиков будет уже не таким волшебным. Колокольчики растут и в лесу, и на лесных полянах, и на открытых местах. Но на лугу чаще всего встретите вы колокольчик раскидистый. Узнаете вы это растение сразу по его красивым фиолетовым цветам, что выглядывают из густой луговой травы. Если вы осторожно раздвинете вокруг колокольчика траву, то увидите, какой у него тонкий, слабенький стебелек. С таким стебельком на открытом месте растению не устоять против ветра и сильного дождя. Вот и растет колокольчик раскидистый на лугу среди других трав, которые загораживают друг друга от ветра и сильного дождя. На ночь или в непогоду цветы опускают свои головки вниз к земле - это сгибаются перед заходом солнца или перед дождем тонкие цветоножки, которые поддерживают цветки. Как уже сказано, сами же цветки колокольчиков не закрываются. Поэтому и забираются в них самые разные насекомые, чтобы переночевать или переждать дождь. Здесь они чувствуют себя в безопасности. Назвали этот колокольчик раскидистым за его ветвистый стебель, на котором поднимается из травы сразу много красивых цветов. По колокольчику раскидистому можно очень точно узнать, когда закончилась весна и наступило лето. Первые цветы этого растения раскрываются в самом конце весны и в самом начале лета. Колокольчик раскидистый - растение многолетнее, потому и встречаете вы его из года в год на одном и том же месте.