Как решить уравнение: модуль 5x-4|=0 и модуль 10x-1|=0 решите пожалуйста
Математика
Как решить уравнение: модуль 5x-4|=0 и модуль 10x-1|=0 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравняем: |5х-4|=|10х-1| 5х-4=10х-1 или 5х-4=1-10х Решаем первое уравнение. 5х-10х=-1+4 -5х=3 |:(-5) х=-0,6 Решаем второе ур-е. 5х+10х=1+4 15х=5 |:15 х=1/3 Ответ: х=-0,6 или х=1/3
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