Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут . часовая тарифная ставка данной сложности труда 15 руб, в месяц 24 рабочих дня, продолжительность смены 8 часов . За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата труда...

Экономика

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут . часовая тарифная ставка данной сложности труда 15 руб, в месяц 24 рабочих дня, продолжительность смены 8 часов . За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата труда сдельно премиальная. Определите норму выработки в месяц шт сдельную расценку на изделие руб Пожалуйста помогите .

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