Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут . часовая тарифная ставка данной сложности труда 15 руб, в месяц 24 рабочих дня, продолжительность смены 8 часов . За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата труда...
Экономика
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут . часовая тарифная ставка данной сложности труда 15 руб, в месяц 24 рабочих дня, продолжительность смены 8 часов . За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата труда сдельно премиальная. Определите норму выработки в месяц шт сдельную расценку на изделие руб Пожалуйста помогите .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12×15=180 руб за одно изделие 24дня×8часов=192 часов в месяц 192часа×60 мин=11520 мин в месяц 11520÷12=960изделий в месяц норма выработки сдельная расценка 15×1008=15120 руб
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