Как росположены формы рельефа

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АМЕРИКА Восточная часть, представляющая собой часть Гондваны (см. карту дрейфа материков), характеризуется относительной стабильностью и преобладанием в рельефе равнин и плоскогорий. На западе и северо-западе материка, повторяя очертания его побережий, протянулась на 9 тыс. км длиннейшая на Земле система Анд, или Южноамериканских Кордильер. Рельеф восточной части определяется чередованием выступов древнего гондванского фундамента и разделяющих их синеклиз. Гвианский, Восточно- и Западно-Бразильский выступы ранее составляли единый Гвиано-Бразильский мегащит. Их отделяют друг от друга синеклизы: Оринокская, вытянутая вдоль экватора, и слившаяся из трех синеклиз Амазонская, южнее — Парагвайско-Паранская (Ла-Платская). Между Западно- и Восточно-Бразильскими выступами (щитами), кроме синеклизы верхней Параны, выделяются также впадины Сан-Франсиску и Мараньято (Паранаиба). На западе, у подножья Анд, синеклизы соединяются с Пред андийским прогибом. Южнее Ла-Платы крайний юго-восток материка занимает Патагонская плита. В ее пределах выделяются синеклиза Чако-Аустраль, сливающаяся с Ла-Платской, и два массива, перекрытых с поверхности осадочными и вулканогенными толщами. Разнообразию геологического строения восточной части материка соответствует разнообразие минеральных ресурсов.