Вопросы из кроссворда: 1 состояние душевного дискомфорта вызванное конфликтом 2 неразрешимая на первый взгляд трудная ситуация
Обществознание
Вопросы из кроссворда: 1 состояние душевного дискомфорта вызванное конфликтом 2 неразрешимая на первый взгляд трудная ситуация
Ответ(ы):
Гость:
1 Печаль,разлад2 Безвыходность, тупик
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