Три девочки должны принести в класс булочки, первая принесла 5 булочек, вторая 7 бу??очек, а третья 12 рублей. Как это все разделить поровну? Логистическая задача олимпиады 3 класс

Математика

Три девочки должны принести в класс булочки, первая принесла 5 булочек, вторая 7 бу??очек, а третья 12 рублей. Как это все разделить поровну? Логистическая задача олимпиады 3 класс

Автор: Гость