Три девочки должны принести в класс булочки, первая принесла 5 булочек, вторая 7 бу??очек, а третья 12 рублей. Как это все разделить поровну? Логистическая задача олимпиады 3 класс

Математика
Три девочки должны принести в класс булочки, первая принесла 5 булочек, вторая 7 бу??очек, а третья 12 рублей. Как это все разделить поровну? Логистическая задача олимпиады 3 класс
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Гость:
Незнай))))))))))))))))
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