Как сложилась судьба Пера Гринёва из романа "Капитанская дочка"

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Судьбы героев, на мой взгляд, складываются так, как это предписывалось их личностными качествами (положительными или отрицательными), взглядами на жизнь, ценностями и собственно исторической ситуацией того времени. Именно эти важнейшие составляющие личности человека и определяют во многом то, как сложится его жизнь. По сути каждый является творцом своей судьбы, даже если не подозревает об этом. Пётр Гринёв - дворянин, связанный обетами чести и долга со своим знатным сословием, однако он не смотрит на мир и людей сквозь сословные «очки». Он, прежде всего, честный и искренний человек, готовый прийти на помощь. Но жизнь не раз ставит его перед выбором между честью и бесчестием, ситуациями нравственного компромисса: после того, как Пугачёв помиловал Гринёва, он должен был поцеловать его руку, тем самым фактически признать в Пугачёве царя. В главе «Незваный гость» Пугачёв просит Петра «хотя бы не воевать» против него. Во всех этих случаях, полных риска, герой проявляет незыблемую твёрдость и неуступчивость. В Оренбурге, получив письмо от Маши, он должен сделать решающий выбор: солдатский долг требовал подчиниться решению генерала, остаться в осаждённом городе - долг чести - откликнуться на отчаянный призыв осиротевшей девушки: «Вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную». Честь, сострадание и истинная человечность одержали верх над солдатским долгом перед императрицей - он решается покинуть Оренбург и воспользоваться помощью Пугачёва. Изверг, злодей и самозванец, каким он являлся для других людей, выделяет Петра из всех, проявляет к нему снисхождение, милость и даже некое товарищеское отношение. Пугачёв помогает и на этот раз - спасти Машу от Швабрина, державшего её взаперти, больную, измученную и голодную. Поэтому, столкновение с этим человеком, играет в судьбе Гринёва немалую роль. Пушкин показал в романе темный и светлый лики истории. Она может погубить человека, а может дать его душе «сильное и благое потрясение». Она заставляет проявить свои скрытые волевые качества и даёт шанс спастись, даже в самых сложных испытаниях тем, кто искренен, милосерден, честен. Жёсткая и капризная, историческая реальность не исключает «чудесной» случайности. Кажется, что она сама не только карает и губит, но и возвышает людей, милостива к ним.