Написать соченение защиты прав человека

Окружающий мир
Написать соченение защиты прав человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы должны себя защищать. У нас есть право делоть что хочем. Тора или Торакрост
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите сделать доклад по обж на тему поход не где не найти не какой информации!!! Заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить: Исследуйте кривую заданную уравнением: x^2+y^2-2x-2y=0
Ответить
Русский язык
Срооочнооо!!!! Выписать те слова которые состоят из одинакого корня: поражать , пар??ет , обстановка , устанавливать , прекрасный , собака , прикос...
Ответить
Русский язык
Поделитесь, пожалуйста , грамматическими сказками о звуках и буквах, о частях речи , о падежах и предлогах
Ответить
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 112см, а одна сторона из его сторон втрое меньше другой. Найдите стороны параллелограмма
Ответить