Написать соченение защиты прав человека
Окружающий мир
Написать соченение защиты прав человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы должны себя защищать. У нас есть право делоть что хочем. Тора или Торакрост
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Срооочнооо!!!! Выписать те слова которые состоят из одинакого корня: поражать , пар??ет , обстановка , устанавливать , прекрасный , собака , прикос...
Русский язык
Поделитесь, пожалуйста , грамматическими сказками о звуках и буквах, о частях речи , о падежах и предлогах