Как в крестьянском труде, живут Заповеди Божьи ? P.S. Задано по истокам. Даю 10 балл??в.

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Де́сять за́поведей (Декалог, или Закон Божий) (ивр. ‏עשרת הדברות‎‏‎‎, «асерет-ха-диброт» — букв. десять речений[1]; др.-греч. δέκα λόγοι, «декалог» — букв. десятисловие) — предписания, десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даныМоисею самим Богом, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта (Исх. 19:10-25)[2].Десять заповедей содержатся в Пятикнижии в двух мало отличающихся друг от друга версиях (см. Исх. 20:2-17; Втор. 5:6-21). В другом месте (Исх. 34:14-26) часть заповедей воспроизведена в форме комментария, вложенного в уста Всевышнего, при этом не комментируются морально-нравственные нормы, но формулируются предписания в религиозно-культовой области. Согласно еврейской традиции, вариант, содержащийся в 20-й главе книги Исход, был на первых, разбитых скрижалях, а вариантВторозакония — на вторых.Обстановка, в которой Бог дал Моисею и сынам Израиля десять заповедей, описана в Библии. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, блистали молнии, и, в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, раздавался голос Божий, произносивший заповеди (Исх. 19:1 и след.). Затем сам Господь начертал «Десять слов» на двух каменных скрижалях, «Скрижалях свидетельства» (Исх. 24:12; 31:18; 32:16) или «Скрижалях Завета» (Втор. 9:9, 11:15), и передал их Моисею[2]. Когда Моисей, после сорокадневного пребывания на горе, спустился со скрижалями в руках и увидел, что народ, забыв о Боге, пляшет вокруг Золотого тельца, то пришёл в такой страшный гнев от вида разнузданного пиршества, что разбил о скалу скрижали с заповедями Бога. После последовавшего раскаяния всего народа, Бог велел Моисею вытесать две новые каменные скрижали, и принести Ему для повторного написания Десяти заповедей (Втор. 10:1-5).