Как Виктор Астафьев при помощи текста рассказа "Конь с розовой гивой" показывает что действие происходит в Сибири?

Литература

Как Виктор Астафьев при помощи текста рассказа "Конь с розовой гивой" показывает что действие происходит в Сибири?

Автор: Гость