Как Виктор Астафьев при помощи текста рассказа "Конь с розовой гивой" показывает что действие происходит в Сибири?
Литература
Как Виктор Астафьев при помощи текста рассказа "Конь с розовой гивой" показывает что действие происходит в Сибири?
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Гость:
Там написано в тексте
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