Как вы думаете, как можно помочь несовершеннолетнему наркоману избавиться от это?? болезни

Обществознание
Как вы думаете, как можно помочь несовершеннолетнему наркоману избавиться от это?? болезни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у самого человека есть желание остановится, то отправить в больницу. Если же нет, то не уверена,что получится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпили слова, в которых парный согласный звук требует проверки
Ответить
Математика
Решите уравнения. а) -5,1 - х = -6,35 б) 5 1/14(дробь одна четвертая) + х = -1 16/26(дробь шестна??цать двадцать шестых) 5 1/14 + х = -1 16/26
Ответить
Информатика
Кто и когда создал виндовс?
Ответить
Химия
Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.
Ответить
Математика
Реши уравнения устно: 29:х=1 26:х=26 х×18=18
Ответить