Как вы думаете, как можно помочь несовершеннолетнему наркоману избавиться от это?? болезни
Обществознание
Как вы думаете, как можно помочь несовершеннолетнему наркоману избавиться от это?? болезни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у самого человека есть желание остановится, то отправить в больницу. Если же нет, то не уверена,что получится
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