Выпили слова, в которых парный согласный звук требует проверки

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Выпили слова, в которых парный согласный звук требует проверки
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Местный (место ), перекресток (крест ) , известный (весть )
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