КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ БУДУТ СДЕЛАНЫ К КОНЦУ 21 ВЕКА???

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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ БУДУТ СДЕЛАНЫ К КОНЦУ 21 ВЕКА???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К концу 21 века ваш дом, машина, холодильник и.т.д будет управляться автоматически. Планируется автоматизировать крупные заводы и фабрики, а также всю авиацию!
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