Как вы считаете, правильно ли, что политические права предоставляются только гражданам россии

Гость: Гость:

Да, правильно. Потому что политические права - это способности граждан участвовать в общественно-политической жизни страны и управлении государством. И только граждане РФ должны иметь право определять будущее нашей страны, потому что они действуют исключительно в интересах РФ, а не какой-либо другой страны. P.S. Надеюсь, что написал более-менее понятно. Если нет, пишите в ЛС.