Как вы считаете, правильно ли, что политические права предоставляются только гражданам россии

Обществознание
Как вы считаете, правильно ли, что политические права предоставляются только гражданам россии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, правильно. Потому что политические права - это способности граждан участвовать в общественно-политической жизни страны и управлении государством. И только граждане РФ должны иметь право определять будущее нашей страны, потому что они действуют исключительно в интересах РФ, а не какой-либо другой страны.  P.S. Надеюсь, что написал более-менее понятно. Если нет, пишите в ЛС. 
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