Какая функция плавательного пузыря у костных рыб.
Биология
Какая функция плавательного пузыря у костных рыб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидростатическая, дыхательная, звукообразная функция
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