Какая из перечисленных построек находится НЕ в Риме? 1.Форум 2. Колизей 3. Тауэр 4. Па??теон.
Другие предметы
Какая из перечисленных построек находится НЕ в Риме? 1.Форум 2. Колизей 3. Тауэр 4. Па??теон.
Ответ(ы):
Гость:
Тауэр не в Риме это башня
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