Какая из перечисленных построек находится НЕ в Риме? 1.Форум 2. Колизей 3. Тауэр 4. Па??теон.

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Какая из перечисленных построек находится НЕ в Риме? 1.Форум 2. Колизей 3. Тауэр 4. Па??теон.

Автор: Гость