Сообщение о любой зимней птицы

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Сообщение о любой зимней птицы
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Автор: Гость
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Гость:
Снегирь. Птица мелких размеров, чуть больше воробья. Голова сверху вокруг клюва и глаз — чёрная. Маховые и рулевые перья тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Поясница и подхвостье — белые. Спина, плечи и зашеек у самца серые. Щёки, шея снизу, брюхо и бока — красные. Тон и интенсивность окраски нижней стороны тела зависит от подвидовой принадлежности и индивидуальных особенностей. Зашеек и плечи самки серые. Спина буровато-коричневая. Щёки, шея снизу, живот и бока — серо-коричневые. Оперение птенцов преимущественно охристо-коричневого цвета. «Чёрной шапочки», как у взрослых особей, на голове у птенцов нет. Снегири населяют всю Европу,  Переднюю Азию,  Восточную Азию, включая  Сибирь,  Камчатку, а также  Японию. Южная граница проходит примерно по широте северной  Испании,  Апеннинам, севернойГреции и по северу  Малой Азии. Снегири населяют как низменные так и горные  леса, отсутствуют на безлесных территориях и к северу от лесной зоны. В  России снегири распространены по всей лесной и, частично,  лесостепной зоне, где встречаются  хвойные деревья, с запада на восток.
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