Какая мораль у басни крылова свинья под дубом
Литература
Какая мораль у басни крылова свинья под дубом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль басни "Свинья под дубом". Крылов, удачно подобрав аллегорию, описывает человеческие пороки и высмеивает людское невежество. Свинья – ленивая, глупая, неблагодарная и невежественная.
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