Какая музыка играла в фильме Кавказкая Пленница Римского Корсого Плиз
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Какая музыка играла в фильме Кавказкая Пленница Римского Корсого Плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играет музыка из балета "Шехерезада" . М. Римского–Корсакова ( интродукция)
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