Какая особенность обнаруживается в образовании именительного падежа множествен??ого числа слова ЯБЛОКО?

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Существительные среднего рода, оканчивающиеся на КО, имеют в Именительном падеже множественного числа окончание И, а не А. Сравним: яблоко (И.п., ед.ч.) - яблоки (И.п., мн.ч.) коромысло (И.п., ед.ч.) - коромысла (И.п., мн.ч.) село (И.п., ед.ч.) - сёла (И.п., мн.ч.)