Какая относительная молекулярная доля CaSO4
Химия
Какая относительная молекулярная доля CaSO4
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Гость:
Mr (CaSO4)=40+32+16*4=136 Mr(S)=32 w(s)-массовая доля серы=23.5% 136-100% 32-х% х=32*100136=23.5% Всё просто. Удачи.
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