Какая планета имеет очень плотную атмосферу состоящую в основном из углекислого ??аза
Геометрия
Какая планета имеет очень плотную атмосферу состоящую в основном из углекислого ??аза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень плотную атмосферу состоящую в основном из углекислого газаВенера
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