Какая скорость у машины если за 2 часа он придёт 200 км

Физика
Какая скорость у машины если за 2 часа он придёт 200 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость равна путь делить на время. 200/2=100км/ч Ответ:100км/ч
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