Какие чувства и настроение изображены в произвидениях? какие образы запечатлены в этих произвидениях? ("Аве, Мария", "Форель")

Музыка

Какие чувства и настроение изображены в произвидениях? какие образы запечатлены в этих произвидениях? ("Аве, Мария", "Форель")

Автор: Гость