Какие чувства и настроение изображены в произвидениях? какие образы запечатлены в этих произвидениях? ("Аве, Мария", "Форель")

Музыка
Какие чувства и настроение изображены в произвидениях? какие образы запечатлены в этих произвидениях? ("Аве, Мария", "Форель")
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Гость:
Радость просвешеность лёгкость любовь мечты
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