Какие факты способствовали возникновению крупных промышлённых центров в европейской части страны ?

География
Какие факты способствовали возникновению крупных промышлённых центров в европейской части страны ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Изначально в европейской части страны было больше населения. (рабочие заводов) 2) Более благоприятные условия для производства. 
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