Какие инструменты и приспособления используют в приготовлении мучного теста

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Для замеса теста используют сито, мерный стакан, миски эмалированные или пластмассовые, кастрюли, деревянные ложки, миксер, взбивалки различной формы.Для разделки теста необходимы кухонные доски, скалка, формочки для печенья, дисковый нож.Для выпечки теста нужно иметь противень, листы, формочки.Для отделки изделий из теста используют кондитерские шприцы или отсадочные мешки. Все инструменты и приспособления должны содержаться в чистоте. После использования их моют теплой водой и щеткой, ополаскивают, деревянные инструменты и приспособления - хорошо просушивают.Основным продуктом в приготовлении теста является мука.