Какие исторические события герои волнуют автора недоросль

Литература
Какие исторические события герои волнуют автора недоросль
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Автор: Гость
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Гость:
Скотинин пидр))0)0))))0))))0))))
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