Какие клятвы могли дать вася и соня в рассказе в дурном обществе

Литература
Какие клятвы могли дать вася и соня в рассказе в дурном обществе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всегда помнить о маленькой девочке, рано умершей в нищете и болезни; быть милосердными к бедным людям, которых невыносимая жизнь толкает на путь порока; учиться и трудиться, чтобы лечить язвы такого несовершенного общества. Любить друг друга и отца- честного и доброго, хотя и сурового человека.
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