Какие клятвы могли дать вася и соня в рассказе в дурном обществе

Гость: Гость:

Всегда помнить о маленькой девочке, рано умершей в нищете и болезни; быть милосердными к бедным людям, которых невыносимая жизнь толкает на путь порока; учиться и трудиться, чтобы лечить язвы такого несовершенного общества. Любить друг друга и отца- честного и доброго, хотя и сурового человека.