Какие материки и океаны были известны европейцам в конце 15 века,до открытия Амери??и Колумбом
География
Какие материки и океаны были известны европейцам в конце 15 века,до открытия Амери??и Колумбом
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Гость:
Австралия, Евразия, Африка
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